شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إنشاء مصنعين منتجات لحوم بجنوب الوادى والقاهرة بالتعاون مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون بين مصر والسودان فى مجال تصنيع اللحوم سوف يشهد تطوراً كبيراً بعد إنشاء مصنعين أحدهما بجنوب الوادى وآخر بالقاهرة لتصنيع اللحوم.

وأضاف المصيلحى، فى تصريحات اليوم، خلال اجتماعه مع وفد شركة اتجاهات السودانية برئاسة الفريق أول مرغنى إدريس، أنه تم تخصيص منافذ من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية لبيع اللحوم بعلامة تجارية جديدة يطلق عليها JUST MEAT بناء على الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين وشركة اتجاهات السودانية وفى ضوء هذا الاتفاق سيتم ضخ مصنعات اللحوم حاملة العلامة التجارية الجديدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مع إنشاء منافذ لحوم جديدة متخصصة فى هذه المنتجات أيضاً.

وأوضح المصيلحىُ أن التعاون سوف يشمل أيضا التبادل التجارى بين مصر والسودان فى كل السلع سواء السكر أو المحاصيل الزيتية مشيرا إلى أن التعاون المصرى السودانى بين البلدين فى مجال اللحوم مستمر منذ 6 أعوام بناء على اتفاق موقع بين القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات السودانية لتوريد 2000 طن شهريا من اللحوم السودانية لتباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 85 جنيه للكيلو الواحد طازجة.

من جانبه أكد اللواء احمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن صناعه اللحوم بين السودان ومصر سوف تشهد تطورا كبيرا بعد هذا الاتفاق مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة لإنشاء عدد من المصانع التى تسهم بالوصول إلى التطوير المطلوب لهذه الصناعة من خلال تكنولوجيا عالميه تسمح بالذبح والتغليف والعرض.

وأكد الدكتور أحمد عوض رئيس مجلس إدارة شركة اتجاهات السودانية أن الاتفاق الجديد بين القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين المصرية سيساهم فى زيادة المعروض من اللحوم بالأسواق المصرية مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والسودان سيشمل كل أنواع السلع أيضا من خلال التبادل السلعى بين البلدين.