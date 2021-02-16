شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: اللى شالوا الجواكت وافتكروا الشتاء انتهى يطلعوها تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانخفاض فى درجات الحرارة هذه الفترة تعتبر أقل درجات الحرارة تم تسجيلها خلال هذا العام ، نافيا الشائعات التى يتم تداولها بشأن أن الانخفاض غير مسبوق على مصر ، قائلا :"موجة طبيعية جدا تحدث فى فصل الشتاء وحصلت خلال الأعوام الماضية".

وتابع :" فاصل الشتاء لسه فاضل عليه شهر" ، لافتا إلى وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى الصعيد ، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يتزامن معها وجود منخفض فى سطح الأرض يطلق عليه منخفض قبرصى.

وأشار شاهين إلى أن سرعات الرياح ستكون نشطة على كافة أنحاء الجمهورية ، و تبدأ فى نشاطها الأكبر على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ6 أمتار ، وتكون محملة بالأتربة وتؤدى لانخفاض فى الرؤية الأفقية تصل للعاصفة على مناطق من شمال الصعيد

وعن فرص الأمطار أوضح شاهين ، أن البلاد تشهد أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، أما وسط سيناء وخاصة سانت كاترين تشهد تكون الثلوج خاصة على جبال سانت كاترين .

وأكد شاهين أن حالة عدم الاستقرار ستقل خدتها مع يوم الخميس من حيث سرعات الرياح والأمطار وتظل درجات الحرارة أقل من 20 درجة مئوية ، مناشدا بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية، موجها للمواطنين "اللى شالوا الجواكت والبلاطى وافتكروا الشتاء انتهى يطلعوا الجواكت تانى درجات الحرارة الصغرى تصل لاقل من 7 درجات".

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

