شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ويتابع مديرى الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت إغلاق ميناء السويس وميناء الزيتيات بمحافظة السويس، وإيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية، ووصل ارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار.