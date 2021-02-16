شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مدن وقرى دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن وقري دمياط لموجة من الأمطار الغزيرة خاصة في رأس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج وشطا.

وغرقت الشوارع الداخلية بمدينة دمياط بمياه الأمطار مما دعا الوحدات المحلية بالدفع بسيارات شفط المياه، علاوة على تسليك البالوعات لسرعة تصريف المياه.

وتسببت موجة الطقس السئ في شلل الحركة التجارية داخل مدينة دمياط وقيام بعض المحال التجارية بغلق أبوابها قبل مواعيدها المعتادة بسبب خلو الشوارع من المارة.