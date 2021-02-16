شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح شديدة وإغلاق موانئ .. الطقس السيئ يضرب محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات موجة من الطقس السيئ ، الثلاثاء، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع ، وتم الدقع بسيارات شفط المياه لرفع مخلفات الأمطار، كما تسببت في تأثر حركة الملاحة في عدد من المحافظات.

في الإسكندرية، شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة ، ورياح باردة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ، وتسببت الامطار فى غرق شارع منشا بمنطقة محرم بك ما ادى إرتباك مرورى ، دفعت شركة الصرف الصحى بفريق الطوارئ الى الموقع وبدالات لكسح المياه وتسيير الحركة المرورية .

وحرص اللواء خالد جمعه، السكرتير العام المساعد، على التواجد في الشارع يرافقه رئيس حي العجمي، وقيادات شركة نهضة مصر للخدمات البيئة المسؤولة عن النظافة فى الاسكندرية، القطاع الثالث غرب ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، فى الشوارع لمتابعه اعمال تصريف مياه الأمطار، وكسح مياه الأمطار بمختلف أرجاء المحافظة.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار وقرر المحافظ اللواء محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في عن نشر نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين .

وأعلنت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار فتح بوغاز مينائى الاسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية ، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية ، ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي القليوبية ، تعرضت المحافظة لأمطار خفيفة صاحبتها رياح شديدة وموجة من الصقيع ورفعت الاجهزة المعنية حالة التاهب علي مستوي المحافظة في كافة القطاعات ، ودفعت شركة المياه ا بـأطقم وسيارات شفط مياه الامطار من الأماكن الساخنة والطرق السريعة ومدن المحافظة والأنفاق وخاصة بمدينة بنها و علي أنحاء المحافظة تحسبا لأى طوارى.

وفي المنوفية ، شهدت المحافظة هطول أمطار على أرجاء متفرقة مصحوبة برياح خفيفة إلى متوسطة وانخفاض شديد فى درجة الحرارة ، ووجه المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون ، روؤساء المدن والقرى بتطهير وتسليك بالوعات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمع برك من المياه.

وفي البحيرة ، شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم الأنحاء خصوصًا المراكز الشمالية الثلاثة التى تقع على البحر المتوسط وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد بالإضافة إلي المحمودية والرحمانية دمنهور وحوش عيسي وأبو المطامير، وتوقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح.

وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة، أن الأمور تحت السيطرة ويجري رفع المياه المتراكمة أولاً بأول.

وفي كفرالشيخ، شهد عدد من مدن وقرى المحافظة هطول أمطار متوسطة ، خاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم ، ودسوق سيدي سالم والرياض ومطوبس ،وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة .

وقررالمحافظ اللواء جمال نور الدين، تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع الأمواج من 4 إلي 6 أمتار، مناشدا الصيادين، بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا علي حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وفي السويس، شهدت المحافظة طقسًا غائمًا ، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، لم يتأثر المسطح المائي بموجة الطقس ، وأعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق مينائي السويس والزيتيات بالمحافظة نظرا لسوء الاحوال الجوية وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية ، وتم الإعلان عن إعادة فتح المينائين في وقت لاحق بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وفي المنيا ، شهدت مدن وقري المحافظة غيوم ، وصقيع ، وشبورة مائية ، مما تسبب في حجب الرؤية ببعض الطرق السريعة والإقليمية ، وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي ، حالة الطوارئ بالوحدات المحلية وغرف الأزمات بالمراكز والمحافظة .

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية و سقوط الأمطار.

وفي الأقصر، شهدت مدينة الاقصر، ظهور كثيف للسحب بسماء المدينة، مع وجود رياح شديدة تؤثر على الرؤية وانخفاض كبير في درجات الحرارة و رفعت المحافظة درجة الاستعداد، لسوء الأحوال الجوية،

وقال محسن الشامى ، مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث ، إنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والتاكد من جاهزيتها، بمدن المحافظة واستعدادها لاستقبال الأمطار، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بمراكز المدن والهلال الاحمر وتجهيز كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ، وفي جنوب سيناء، أعلنت ادارة المحميات بالمحافظة إغلاق المحميات ، غدً ، الأربعاء، أمام حركة السياحة والرحلات، وهي محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ ودهب، وكذلك محمية أبو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتم إلغاء عدد من الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتى انتهاء موجة الطقس الباردة.

وأغلق مسؤولو مدينة سانت كاترين ٤من مناطق الزيارة بالمدينة ومنها جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي طلاح، ووادي التلعة، وكافة المناطق الجبلية على مدار يومين، اعتبارًا من الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، نظرا لتوقعات الأحوال الجوية بتساقط الثلج على المدينة خلال هذه الفترة وتم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، للتعاون والتنسيق فيما بينهم خلال هذه الفترة.

وقال المحافظ اللواء خالد فودة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكافة المدن للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وفي مطروح هطلت الامطار بشكل متدرج على المحافظة وتباينت قوتها من منطقة الى أخرى ، وتابع المحافظ اللواء خالد شعيب ،مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية وهطول الامطار التى تشهدها المحافظة ، مؤكدا على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة.

وأعرب ابناء القبائل القاطينن فى النجوع خارج تجمعات مراكز المدن بالمحافظة عن سغعادتهم المطر سيملأ ابار المياه بالمياه الصالحة للشرب ولسقاية الأغنام واستخدامها فى الزراعة.

وفي الشرقية ، أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، لمواجهة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وشدد علي مديري العموم الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وفي سوهاج ، أكد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيء ، مشيرًا إىلى جاهزية سيارات الكسح والنافورى ومضخات كسح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل الفوري مع اى تراكمات للمياه.

وفي بورسعيد ، شهدت المحافظةسقوط امطار خفيفة و هبوب رياح وارتفاع في أمواج البحر المتوسط، وأعلنت مواني بورسعيد التابعة لاقتصادية قناة السويس القطاع الشمالي ان العمل في المواني لم يتأثر بحالة الطقس وشهد المينائان الشرقي والغربي حركة دخول وخروج 22 سفينة بضائع عامة وحاويات، كما انتظمت حركة تفريغ و شحن البضائع و الحاويات بالسفن.

وفي الوادي الجديد، شهدت المحافظة نشاط ًاملحوظ للرياح والعواصف والسحب الكثيفة بجميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى إنخفاض في درجات الحرارة، علي عكس الايام الماضية، ورفعت الأجهزة التنفيذية ب حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع المرافق الحيوية وقوات الحماية المدنية.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة لضمان السيطرة الكاملة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وتنفيذ خطة التحرك الفوري للسيطرة علي الأزمة، بجانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس الغير مستقر.

وفي قنا ،أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، وتم تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة .

وشدد المحافظ على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية ومعدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة كما وجه بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية .

وأكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة إنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الطقس السيئ حتى الجمعة القادمة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية مشيرا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات بوقف الإجازات للأطباء والتمريض ورفع حالة الطوارئ بالاستقبال مع توفير اكياس الدم بمختلف أنواعها وتخصيص اسره بالطوارئ للحالات الطارئة والأقسام الداخلية والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وتوفير بدائل انقطاع الكهرباء والمياه.

وفي الوادي الجديد، شهدت المحافظة نشاط ًاملحوظ للرياح والعواصف والسحب الكثيفة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى إنخفاض في درجات الحرارة، علي عكس الايام الماضية، ورفعت الأجهزة التنفيذية ب حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع المرافق الحيوية وقوات الحماية المدنية.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة لضمان السيطرة الكاملة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وتنفيذ خطة التحرك الفوري للسيطرة علي الأزمة، بجانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس الغير مستقر.

من ناحية اُخرى ، تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الثلاثاء، تقريراً من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، فى ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية فى المحافظات التى تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا،

وأشار إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، موضحاً أنه تم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تراكمات المياه اولًا بأول.

وشدد على ضرورة تواجد القيادات المحلية ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الامطار و مراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.