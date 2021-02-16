شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 4 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة المنصورة انخفاض شديد بدرجات الحرارة ويستمر الإنخفاض خلال الساعات القادمة وتصل ذروة الإنخفاض في الساعة السادسة من صباح الغد.

وتصل درجة الحرارة في الساعة الخامسة مساءا إلى 10 درجات مئوية وتنخفض درجة مئوية حيث تصبح 9 درجات في السادسة و8 درجات في السابعة.

وتصبح في الساعة الثامنة والتاسعة 7 درجات مئوية ثم تعاود الإنخفاض مرة ثانية إلى 6 درجات مئوية في الساعة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر.

وتنخفض درجة لتصبح 5 درجات مئوية بدءا من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا، لتصل ذروة الإنخفاض في السادسة صباحا وتصل إلى 4 درجات مئوية وتعاود الإرتفاع إلى 5 درجات في السابعة صباحا.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن البلاد ستتعرض لموجة من الطقس السئ والأمطار الغزيرة والرعدية والثلوج ببعض الأماكن بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.

درجات الحرارة كل ساعة بالمنصورة

درجات الحرارة كل ساعة بالمنصورة