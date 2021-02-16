شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يلتقي وفد شركة ايزري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعا مع وفد شركة ايزري وفريق عمل وحده نظم المعلومات الجيومكانية.

حيث تم متابعة أعمال استخراج رخص البرامج الجديدة وتحديث البرامج القديمة مع الشركة واستعراض خطط التدريب لفريق العمل بالديوان العام بالمحافظة.

واكد نائب المحافظ بان ادارات الديوان العام تشهد اعمال تطوير لتتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهدة المحافظة وكذلك المشروعات التنموية والقومية المقامة على أرضها.

واضاف بان الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية وشبكة معلومات المرافق هو نموذج متكامل للادارات النموذجية.