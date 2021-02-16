شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سقوط الأمطار في محافظتك حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات اليوم الثلاثاء موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار ونشاط الرياح المحملة بالرمال والاتربة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد البرودة بداية من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يصاحب المنخفض الجوى شديد البرودة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الانحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة كما يتوقع تساقط للأمطار على السواحل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 18 فبراير تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الأمطار ستكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وتكون الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما عن خريطة الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع فهى كالتالى :

الثلاثاء 16 فبراير 2021 :

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد

- الأربعاء 17 فبراير:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد

- الخميس 18 فبراير 2021:

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

- نشاط رياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء.

- الجمعة 19 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.