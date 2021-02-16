شكرا لقرائتكم خبر عن «افتراء على الحمار».. «الرفق بالحيوان» تشن هجومًا على بهاء العمدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي يواصل فيه بهاء الدين على، وشهرته بهاء العمدة، رحلته على حماره الذي انطلق به من محافظة الجيزة متجهًا إلى أسوان لتوثيق عادات الصعيد وتقاليد أبنائها، وجهت له جمعيات الرفق بالحيوان نداءً بأن يرحم الحمار، الذي هلك من التعب والمشقة وعدم الراحة في هذه الرحلة الشاقة.

وقالت منى خليل، المُدافعة عن حقوق الحيوان ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إن ما يحدث تجاه الحمار هو «افتراء»، لأنه من المفترض أن يكون هناك اشتراطات معينة في استقلال الحمار، وأن تكون المسافات التي يستخدم فيها غير هذه المسافة، من الجيزة إلى أسوان.

وأكدت «خليل» في تصريح لـ«المصري اليوم» أنه يبحث عن «ترند» ليحصل على متابعين على صفحته الشخصية، وقام بذلك دون النظر إلى الرفق بالحيوان الذي «يمتطيه»، مشيرة إلى أن الناس من الممكن أن تفعل أي شيء من أجل جذب الانتباه، مع العلم أنه لا توجد حرمانية في ركوب واستخدام الحمار ولكن تحت مقاييس معينة.

وأضافت أن معايير التعامل مع الحيوانات غائبة في مصر، ولا توجد قوانين لحماية الحيوان، ونرى مهازل يومية في التعامل مع الحيوانات، وسبق وأن قدمنا ملاحظات وشكاوى إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن دون جدوى، وسبق وأن قدمنا بعض المقترحات في مجلس النواب في دورته السابقة، ولكن لم تكن محل نقاش في المجلس، لوضع قوانين للرفق بالحيوان.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، أنه لا توجد قوانين تنظم عملية التعامل مع الحيوان في مصر، قائلة: «نحن نعيش في مأساة يومية في التعامل مع الحيوان سواء من أصحاب المحلات التي تبيع، أو في الأسواق التي تبيع تلك الحيوانات، مثل سوق السيدة عائشة أو حتى من أفراد».

وقالت دينا ذو الفقار، المدافعة عن حقوق الحيوان، إن أهم شيء هو الاهتمام بالتغذية والراحة للحمار، والمتخصصين في الدواب يقولون إن الحمار متوسط المشي، يبذل يوميًا 30 كيلومترًا، وبالتالي من المفترض أن يراعي المسؤول عنه الراحة والتغذية، وعدد الساعات التي يستخدم فيها الحمار.

يذكر أنه تم القبض، أمس الاثنين، على «بهاء»، من داخل نقطة شرطة تابعة لمركز شرطة سمالوط في المنيا. وأكد أنه أثناء تواجده بصحبه حماره مع عدد من الأهالي داخل قرى تابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حضر ضابط شرطة بصحبة عدد من أفراد الأمن، وتم التحفظ عليه داخل نقطة الشرطة للتأكد من شخصيته وحقيقة ما يقوم به. وأشاد العمدة بحسن معاملة ضباط الشرطة، وقال: «تم التحفظ عليا علشان مش معايا تصريح، وتم الإفراج عني بعد التعرف على حقيقة الدور الذي أقوم به».

"بهاء العمدة" الشاب السوهاجي المسافر من القاهرة لأسوان بــ "الحمار"

بهاء وحمارته ونيسه في رحلة من الجيزة لأسوان

"بهاء العمدة" الشاب السوهاجي المسافر من القاهرة لأسوان بــ "الحمار"

بهاء وحمارته ونيسه في رحلة من الجيزة لأسوان

"بهاء العمدة" الشاب السوهاجي المسافر من القاهرة لأسوان بــ "الحمار"