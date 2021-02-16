شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 4 أطفال لدور الرعاية لتعنيفهم من الأم والجدة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، نقل 4 أطفال تراوحت أعمارهم ما بين «5سنوات ل 13 سنة» إلى دار الرعاية بقرية البكاتوش، بناء على تقرير ورد للواء أشرف موافي، السكرتير العام، عن سوء معاملة الأطفال وتعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من قبل الأم والجدة ، قدمته ألاء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان.

وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي السكرتير العام، بمتابعة حالة الأطفال وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل الأطفال، استجابة للبلاغ الوارد من خط نجدة الطفل حمل رقم 22161، والقضية رقم 626 إداري البرلس، بشأن ما تعرض له الأطفال.

انتقلت ألاء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان، لمقر إقامة الأطفال وبرؤيتهم والتحدث معهم تبين تعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من الأم والجدة، وتم تحرير تقرير فني، وتم تقديمه لمدير نيابة البرلس.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتقديم كافة الرعاية الصحية والمعيشية للأطفال، ومتابعة إقامته بدار الرعاية بالبكاتوش.