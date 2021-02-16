شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لقائه الشهرى بعمداء الكليات عبر مواقع التواصل الإلكترونية «أونلاين» لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتى تشمل مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

أكد رئيس الجامعة على أهمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى ستتم عقب انتهاء اجازة نصف العام في 27 من فبراير الجاري، وتعديل جداول الامتحانات طبقا للمواعيد الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وأن الامتحانات ستتم وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد «مبارك» على أهمية الإعداد الجيد للجان الامتحانات والمسافات البينية خلال توزيع الطلاب على اللجان وتوفير وسائل الحماية لضمان سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، مضيفا أنه سيتم عودة الدراسة طبقا للبرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى الذي سيعلنه المجلس الأعلى للجامعات بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

كما أكد على أهمية متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على تخفيض الكثافة البشرية في كافة وحدات الجامعة.

وأحاط «مبارك» الأعضاء بما تم خلال اجتماعات لجنة دراسة تحديد كليات وبرامج جامعة المنوفية الأهلية، ومناقشة مقترح حول البرامج التي سيتم اختيارها للدراسة بكليات جامعة المنوفية الأهلية، ومناقشة مسميات البرامج والمدد الزمنية وترتيب الأولويات، والتأكيد على أن تكون على مستوى متميز وفقاً للمعايير الدولية وتكون جاذبة للطلاب وتلبي احتياجاتهم ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتشكيل لجنة لإعداد دراسات الجدوى اللازمة لكافة البرامج لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

كما طرح رئيس الجامعة مقترح وضع شعار (لوجو) لجامعة المنوفية الأهلية، وإعلان مسابقة يشارك بها جميع منسوبى جامعة المنوفية لتقديم المقترحات واختيار الشعار المناسب وتقديم جائزة مالية قدرها 5000 جنيه لأفضل شعار.