شكرا لقرائتكم خبر عن وسط سيناء تستعد لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت منطقة وسط سيناء، الثلاثاء، لمواجهة الظروف الجوية، حيث أعلن سليمان محمد فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة ورفع درجة الاستعداد على كافة الأصعدة.

وأشار إلى عقد اجتماع تحضيرى مع مديرى الادارات والأجهزة المعنية لرفع درجه الاستعداد على مستوى الادارات ومناقشة خطط كل ادارة تحسبا للتغيرات المناخية المتوقعة.

وأضاف أسامة أحمد محمد رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه تم مراجعشة جهود كافة الادارات واستعدادات الجهات المعنية بمواجهة الظروف الجوية واجراء الصياتنة اللازمة للمرافق الحيوية وتغطيه جميع الأعطال بالمرافق التي تأثرت بالأحوال الجوية والأمطار خلال الفترة الماضية، واعدادها وتجهيزها لمواجهة الظروف المتوقعة.

ومن جانبها، قامت أجهزة الرى والموارد المائية بمراجعة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة من أمطار غزيرة وعلاقتها بالموارد المائية بوسط سيناء من آبار وسدود لحجز المياه، فضلًا عن مراقبة مخرات السيول وأماكن تجمعات المياه.. بناء على التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤ بوزارة الرى وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.