رغم الطقس السيئ.. لجان «تعليم الإسكندرية» تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي هطلت على الاسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المصاحبة لـ«المنخفض القبرصى»، حرصت لجان التربية والتعليم في ادارتى شرق وغرب التعليميتين على مداهمة مقار سناتر الدروس الخصوصية وتسميع المقار بالشمع الاحمر.

في ادراة غرب التعليمية، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قادت ناديه فتحى مدير عام الإدارة حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية حرصا على سلامة الطلاب في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت أنه تم التنسيق مع حى غرب بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى ولجنة مشكلة من سيد نعمان مدير الاتصال السياسى، وأشرف فاروق مسؤول امن الادارة، ومحمود فتحى رئيس قسم بالاتصال السياسى، وخالد عبدالستار عضو بالشئون القانونية بالادارة، ووجود سكرتير عام الحي المهندسة زينب السيد وإدارة رخص المحلات، وتم تنفيذ حملة لغلق السناتر أسفرت عن غلق سنتر سلسبيل بنجع العرب، وسنتر السيد الفولى بنجع العرب، كما تم غلق سنتر عبدالغفار مرة أخرى وتحرير محضر فض أختام للسنتر من حى غرب.

وفى إدارة شرق التعليمية قالت همت أبوكيلة، مدير عام الادارة أنه بناء على القرار رقم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف وتم تشكيل لجنة لغلق السناتر برئاسة المدير العام وقسم الإتصال السياسي وقسم الأمن والمعلومات والاتصالات والشؤون القانونية، حيث تم غلق وتشميع عدة مراكز للدروس الخصوصية بنطاق إدارة شرق التعليمية والتي تتستر في عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أو جمعيات خيرية بمنطقة ونجت.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت إن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى بـ«انخفاضات قبرص الجوية».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أمس، أن هناك ميلا أكيدا لبقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص، حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة، التي تسافر في اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبًا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد ويدخل عليها عواصف ترابية.

وأوضحت: «تأتي انخفاضات قبرص من غرب البحر المتوسط فتمر على شمال مصر حتى تصل الجزيرة العربية»، مؤكدة أنه عند مرورها على مصر تسبب ازديادًا في سرعة الرياح وهبوب عواصف رملية، وقد يعقب ذلك رخة من المطر عند دخول جبهتها الباردة، وبعد وصولها إلى جزيرة قبرص تمكث يومًا أو أكثر قليلًا وسرعان ما تزداد قوة عندما تتغذى بتيارات قطبية مستمرة من البلقان يعززها تيارات ساخنة من العراق تسير محاذية للهضاب.

وتابعت: «معنى ذلك أنه لا توجد طاقة حرارية كافية لنمو الانخفاض إلا بهبوب تيار قطبي قاري بارد بمعنى الكلمة يأتي من روسيا أو البلقان، وهذا لا يحدث إلا بعد وصول الانخفاض إلى قبرص ووقوفه هناك، أما إذا فارقها مسرعًا- كما يحدث أحيانًا- فإن عامل الاضطراب ينتهى ويستقر الجو في مصر بسرعة».

وأكدت هيئة الأرصاد أن المنخفض السطحي المؤثر على البلاد، اليوم الثلاثاء هو «منخفض قبرصي» وهذا هو توصيفه الفني، وتختلف الأجواء الجوية المصاحبة له باختلاف شدته وعمقه.

وطالبت الهيئة بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول لتحري الدقة ولأخذ المعلومة الفنية من مصدرها.

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)

رغم الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .. لجان "تعليم الإسكندرية" تداهم مقار الدروس الخصوصية (صور)