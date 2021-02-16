شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، اصطفاف معدات وأفراد شركة كير سيرفيس، وذلك في مقر الشركة بمدينة العريش، في حضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ياسر عمارة، مدير عام شؤون البيئة بالشركة، محمد عبدالمجيد، مدير منطقة العريش بالشركة، عصام عبدالحميد، مدير الشؤون الإدارية بالشركة.

وأكد نائب المحافظ أن مدينة العريش تشهد طفرة تنموية وحضارية كبيرة، وحالة كبيرة من الاستقرار الأمني بفضل جهود قوات الأمن..مطالبًا الشركة بنظافة وتجميل المدينة للحفاظ على الوجه الحضاري بها.

وشدد نائب المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الزى الخاص بالعاملين بالشركة«مشرفين-أفراد أمن- عمال نظافة-سائقين»، وارتداء الكمامات الواقية ووسائل الحماية، لمنع التعرض للأمراض ونقل العدوي.

من جانبه، أكد محمد عبدالمجيد، مدير منطقة العريش بشركة كير سيرفيس، أن الشركة لديها خطط وبرامج لنظافة وتجميل مدينة العريش، بعد الموافقة على تجديد عقدها لمدة 5 سنوات جديدة.

أضاف مدير المنطقة، أن الشركة بها 350 عامل و23 مشرف و5 رؤساء قطاعات و24 سائق، و2 موظف لمكتب الشكاوي، بجانب 30 سيارة حمولة 3 طن و5 موتوسيكل و3 لودر وسيارة شفط اتربة«مكنسة» وسيارة قلاب كبيرة 18 طن.

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش

اصطفاف معدات وأفراد شركة النظافة بالعريش