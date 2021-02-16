شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الطقس السيئ في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، منذ صباح الثلاثاء وحتى الآن، حالة من عدم الاستقرار وسوء حالة الطقس، وهطول الأمطار على فترات منقطعة، خاصة بمدن دسوق، برج البرلس، بلطيم، الرياض، مطوبس.

وتكثف الوحدات المحلية بمجالس المدن جهودها للتخلص من مخلفات الأمطار، بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التخلص من مخلفات الأمطار أولًا بأول، كما أعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسوء حالة الأحوال الجوية.