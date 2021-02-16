شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم 858 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، قامت بتطعيم ٣٠٠ طبيب من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ حتي الآن، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية في مجابهة أزمة كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم جميع الكوادر الطبية بالجامعة، الذين تم تسجيلهم على موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف على حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم، مشيراً إلى أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض، ليصل بذلك من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة ٨٥٨ من الكوادر الطبية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية بالصحة على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.