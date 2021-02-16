شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة البرنامج التدريبي الخاص بالادارة المتكاملة للمخلفات والذي يستمر يومي 16، 17 فبراير 2021.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس وإدارة وتشغيل المدافن الصحية.. وقد تم إعداد البرنامج بالتنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبتنفيذ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحضور مديرو إدارات البيئة وتحسين البيئة بالأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات التنفيذية وذلك للنهوض بالعمل البيئي بنطاق محافظة بورسعيد.

كما تابع السكرتير العام موقف محطة الصرف الصحى بمنطقة الاستثمار والمواقف المتعلقة لمحطات الصرف الصحى بالمحافظة.