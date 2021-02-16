أخبار مصر

سكرتير عام بورسعيد يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات

0 نشر
أمل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة البرنامج التدريبي الخاص بالادارة المتكاملة للمخلفات والذي يستمر يومي 16، 17 فبراير 2021.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس وإدارة وتشغيل المدافن الصحية.. وقد تم إعداد البرنامج بالتنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبتنفيذ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحضور مديرو إدارات البيئة وتحسين البيئة بالأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات التنفيذية وذلك للنهوض بالعمل البيئي بنطاق محافظة بورسعيد.

كما تابع السكرتير العام موقف محطة الصرف الصحى بمنطقة الاستثمار والمواقف المتعلقة لمحطات الصرف الصحى بالمحافظة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا