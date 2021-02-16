شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ الأدبية والسخنة والسويس بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إعادة فتح ميناءي الأدبية والسخنة أمام حركة الملاحة بعد تحسن حالة الطقس.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عصر اليوم، الثلاثاء، إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.