شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تعتذر عن طول فترة الانقطاع بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بإعتذارها الى أهالى مدينة الاقصر، لتحملهم فترة العمل والإصلاح الجارى حاليا، ً وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى بمدينة الأقصر وتقوم فرق الصيانة بإجراء الأعمال اللازمة لإصلاح العطل.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعلنت صباح اليوم، عن إنقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وقال وليد الادفاوى، المتحدث الاعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه مستمرة، بمتابعة لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات وعدد من الفنيين.