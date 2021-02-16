شكرا لقرائتكم خبر عن حسام دياب "شيخ المصورين" فى زيارة الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المصور الكبير حسام دياب، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، حيث استقبله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وكذا قيادات التحرير بالجريدة.

المصور حسام دياب هو أحد أكبر المصورين في مصر، حيث لقب بشيخ المصورين، حيث عمل مصورا صحفياً بجريدة الأهرام من 1977 إلى 198 ، ورئيساً لقسم التصوير بمكتب القاهرة لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر (جريدة الشرق الأوسط ـ مجلة سيدتى- الرياضة - المسلمون) عام 1980.

كما شغل منصب رئيس شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين، ورئيس قسم التصوير بمجلة الأهرام الرياضى.

وحصل المصور حسام دياب على العديد من الجوائز منها جائزة الشركة السعودية للأبحاث والنشر لأحسن صورة صحفية عام 1984، وجائزة التصوير فى مهرجان التشكيليين بالشونة العجمى 1985، وجائزة من الهيئة المصرية العامة للاستعلامات فى مسابقة عن حرب أكتوبر، جائزة مصطفى أمين لأحسن مصور صحفى فى العالم العربى 1986، شهادة تقدير من معرض النيل الاول للتصوير الضوئى 1990.

يذكر أن المصور حسام دياب هو نجل المصور حسن دياب، المصور الخاص للرئيس جمال عبد الناصر، ولم يمر حدث في تاريخ مصر طوال عهد عبد الناصر إلا وكان مسجلاً بالصورة عبر عدسة حسن دياب.







