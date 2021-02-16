فاركو تطلق مبادرة للحد من تداعيات انتشار كورونا

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القاهرة - سامية سيد - مؤتمر طبى لبحث تداعيات ما بعد الكورونا وتوزيع 13 ألف حقيبة ادوية على المستشفيات

في إطار مجهوداتها المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا أطلقت فاركو، إحدى أكبر شركات صناعة الأدوية في مصر والشرق الأوسط، مبادرة كبرى لتسليط الضوء على آخر المستجدات العلمية المتعلقة بالوباء تزامناً مع ظهور عدة لقاحات للوقاية من الفيروس، وجهود الشركة في استيراد وتوزيع العقارات المختصة بمحاربة الفيروس وإطلاق حملات توعية للمواطنين والأطقم الطبية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وكذلك كيفية التعامل مع المرضى، وتنظيم حملات لتعقيم وتطهير العيادات والمستشفيات، علاوة على إنتاج أدوية لعلاج المصابين بالفيروس وضخ الملايين من الاستثمارات لتشغيل آلاف العمالة وتوفير الأدوية محلياً بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتضمنت المبادرة تنظيم مؤتمر طبي لبحث آخر المستجدات العلمية حول الفيروس وطرق الوقاية منه، واستعراض اللقاحات التي ظهرت ومواصفاتها ومدى قدرتها على مكافحة الفيروس، كما تم خلال المبادرة توزيع ما يقرب من 13 ألف حقيبة أدوية تحتوي على مجموعة من المستلزمات الطبية والدوائية تشمل (فيتامين سي - زنك - مضادات حيوية) على عدد من المستشفيات الخاصة ومجموعة من العيادات الطبية.

وقامت الشركة خلال المؤتمر الذي عقد تحت اسم "تداعيات ما بعد كوفيد -19" بعرض أخر التطورات الطبية الأخيرة التي تم القيام بها للحد من انتشار كورونا، من خلال العقاقير الأكثر فاعلية التي تستخدم لمكافحة المرض،عن طريق استعراض العقاقير المختلفة لشرح استخدامها وآثارها الجانبية ومرحلة التطور المحتملة التي قد تمر بها.

وخلال المؤتمر، ألقى لفيف من الأطباء عدة محاضرات عن مواضيع متعلقة بجائحة الكورونا، من بينهم أستاذ دكتور/ طارق صفوت -أستاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وأستاذ دكتور/ عادل خطاب - أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس ونائب رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وأستاذ دكتور/ عصام جودة - أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية ، وأستاذ دكتور/ أشرف حاتم - أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، وأستاذ دكتور/ جمال ربيع - أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط، وأستاذ دكتور/ مجدي زيدان - أستاذ دكتور طب الأطفال والحساسية بجامعه المنصورة، وأستاذ دكتور/ أشرف مدكور - أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وأستاذ دكتور/ محمد حنتيره - أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا. والذين عرضوا مجموعة من الإحصاءات الموجزة حول أعداد ضحايا كورونا حول العالم والتي بلغت أكثر من 100 مليون مصاب ومليوني حالة وفاة و52 مليونً حالة تعافي.

وكشف المؤتمر عن بعض الأخبار التي تدعو إلى التفاؤل، حسب تصريحات العديد من خبراء الرعاية الصحية حيث أن 95٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر ليست حرجة، وأن الأعداد الرسمية وإن كانت تتخطى ما يتم الإعلان عنه الا أن عدد كبير من المصابين يتلقون العلاج ويتم تعافيهم بشكل سريع.

والجدير بالذكر ان شركة فاركو للادوية تعمل جاهدة علي تطوير الابحاث العلمية ومساعدة الدولة على مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحرص دائماً على إطلاق مبادرات قومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.