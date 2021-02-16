شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعلن الجداول التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لقاء مباشر على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، لإعلان الجداول التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وللإجابة على استفسارات الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بشأن إجراءات وقواعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى .

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، امس الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التى وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م، على أن يؤدى طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائى امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:

تُجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، فى حين يُمتحن طلاب الصف الثانى الإعدادى المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

ثالثًا: المرحلة الثانوية والبعوث:

تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثانى الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) فى الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م، حيث يؤدى طلاب كل فرقة الامتحانات فى خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثانى الثانوي.

رابعًا: الامتحانات التى تعقد بلجان (مرة واحدة) فى نهاية العام:

1- الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى وأدبي).

2- شهادة الثانوية للعلوم الإسلامية.

3- نقل معاهد القراءات.

4- شهادات معاهد القراءات.

5- الشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية.

6- الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.

خامسًا: ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسى الثاني:

1) يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التى أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولى الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2) إتاحة تأجيل العام الدراسى لمن يرغب فى ذلك بتقديم اعتذار رسمى من ولى أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3) يُجرى تقييم الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021م وفق اختبار شهرى إلزامى لجميع الصفوف فى المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4) توضع امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشارى المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.