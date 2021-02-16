مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة خزينتين من داخل مصنع في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مصنع في منطقة القطامية.

تبلغ لقسم شرطة القطامية، من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر عدد 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليه، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، شاكوش، مفك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وكذا سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.