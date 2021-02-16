شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة يستعرض جهود إخلاء «الشرق الأوسط» من الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في جلسة عامة لمؤتمر نزع السلاح، وهو المحفل متعدد الأطراف الوحيد المنوط به التفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح، حيث تناول البيان الذي ألقاه التطورات الدولية وأولويات مصر المُتصلة بعمل المؤتمر. كما استعرض جهود مصر لتحقيق تقدم في مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط، من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.