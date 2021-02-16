شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطعيم الفرق الطبية بالجرعة الثانية بلقاح كورونا في مستشفى فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم الفرق الطبية بقسم العزل بمستشفي فاقوس النموذجي، بالجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وأشرف بنفسه علي قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل الحصول علي الجرعة الثانية، ومن المتوقع أن يتم اليوم تطعيم ١١٨ من الكوادر البشرية، بعد مرور ٢١ يوم علي تطعيمهم بالجرعة الأولي للقاح كورونا.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العزل بالمستشفي، واطمأن علي المرضي وعلي الحالة الصحية لأحد الأطباء بالمستشفي والذي يتلقي الخدمة الطبية بمبني العزل، بعد إصابته بكوفيد ١٩، كما اطمأن علي الحالة الصحية لحالة مصابة بفيروس كورونا، والتي أنجبت طفلة أمس بعد إجراء عملية قيصرية لها من خلال الفريق الطبي بالمستشفي، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وإتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، كما شهد وكيل الوزارة خروج ٥ حالات شفاء من فيروس كورونا بمبني العزل، مقدماً التهنئة لهم علي تمام الشفاء، موجهاً بإستكمال فترة العزل المنزلي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع انتظام سير العمل بقسم الحضانات، وتم الاطمئنان علي الطفلة نجلة الحالة المصابة بكورونا، ووجه بتطوير الدور الثالث بمبني الإدارة لتوسعة ورفع كفاءة قسم الحضانات، كما تفقد العناية المركزة، والعمليات الجراحية، وقام بمتابعة لستة العمليات الجراحية للمرضي، مشدداً علي الإنتهاء من أي قوائم الانتظار، وسرعة إجراء الجراحات الكبري، وذات مهارة، ووجه بزيادة معدل العمليات الجراحية بما يتناسب مع القوى البشرية، وتطوير القسم لإجراء جراحات المستوي الثالث، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المحيطة بها.

وفي نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للفرق الطبية بالمستشفي، وجميع مستشفيات المحافظة، علي الجهود المخلصة المبذولة، والأعمال البطولية للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.