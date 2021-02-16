شكرا لقرائتكم خبر عن مركزا سمسطا والفشن يواجهان الطقس السئ والتعديات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا «برئاسة ناصر سيف النصر» بالعديد من الجهود التي تمثلت في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتأكد من جاهزية المعدات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الكهرباء بشوارع المدينة والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، فضلاً عن إنعقاد غرفة العمليات ومواجهة الإزمات على مدار الساعة.

وتم مصادرة مواد ومعدات البناء والإزالة في المهد لحالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بدائرة مركز سمسطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، جاء ذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية والتي استهدفت مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

ومن ناحية أخرى، تم فض بعض التجمعات بسرادقات أفراح وعزاء وإحدى السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وفي ملف النظافة والتجميل وتمهيد الطرق تقوم الوحدة بتنفيذ الأعمال اليومية بمناطق متفرقة من المدينة حيث تم رفع 110 طنا من القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة والمناطق الشعبية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلا عن تفريغ الحاويات وجمع المخلفات المنزلية بقرى دشطوط ودشاشة وبدهل والعساكرة ومازورة والشنطور، بينما تم صيانة 80 كشاف إنارة بقرى الظهير الصحراوي وقرية التضامن ومنطقة حي الفالوجا وشارع النادي الثقافي ومدخل المدينة من الجهتين الشرقية والغربية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن «برئاسة المهندس محمود سعد” تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والرصد الميداني للمرور على المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروي تلت حيث تم متابعة سير العمل ومدى توافر الخدمات للمواطنين بمركز الشباب والوحدة الصحية والتضامن الاجتماعي ومكتب التموين والوحدة المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ وانعقاد غرفة العمليات بالوحدة حتى انتهاء الموجة.

وفيما يخص تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا فقد قامت الوحدة بالمرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سير العمل بها ومدها بالمساعدات اللازمة لتوفير الأكسجين وتعبئة أسطواناته الفارغة كما تم تحرير عدة محاضر وتوقيع الغرامات الفورية لعدد من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

بينما واصلت الوحدة حملاتها اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 120 طن قمامة من نقاط التجمع بشارع ترعة الإبراهيمية وشارع الترعة الفشنية وشارع طراد النيل وتفريغ الحاويات بجميع أحياء المدينة، وجمع القمامة المنزلية بقرى الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة بطريق الفشن/ بني صالح وشارع البحر الأعظم وطراد النيل وطريق أبسوج البحري وتركيب محول كهرباء بقرية شنرا علاوة على إصلاح أعطال مياه الشرب بقرية بني منين.

إزالة 21 حالة تعد على الأرض الزراعية في حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز الفشن ببني سويف - صورة أرشيفية

إزالة 21 حالة تعد على الأرض الزراعية في حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز الفشن ببني سويف - صورة أرشيفية

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف - صورة أرشيفية

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف - صورة أرشيفية

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف - صورة أرشيفية

حملة كبرى لمجلس مدينة الفشن على شوارع المركز لمنع إقامة السوق الأسبوعى في بني سويف - صورة أرشيفية