شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ اليوم.. تراكم المياه أمام مستشفى حساب بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت موجة الطقس السيئ، اليوم الثلاثاء، ضرب أحياء محافظة الإسكندرية، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة البرودة.

وتسببت الأمطار الشديدة في غرق شارع منشا بمنطقة محرم بك، خاصة أمام مستشفى حساب، ما أدى إلى حالة من الارتباك المروري.

ودفعت شركة الصرف الصحى، بفرق الطوارئ إلى الموقع، وبدالات لكسح المياه، وتسيير الحركة المرورية.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودفعت شركة الصرف الصحى بـ 180 سيارة شفط، لكسح أي تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

من جانبه أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية، وذلك لضمان استمرار حركة المرور.

وشملت الجولة عدة مناطق ساخنة- معتاد تراكم الأمطار بها- منها «كوبري كليوباترا، كوبري سيدي جابر، سابا باشا، كوبري المندرة، شارع مصطفى كامل، نفق محمد نجيب، شارع الإقبال، منطقة المنشية».

وفي سياق متصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية اليوم، والغد، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وهطول الأمطار.

توابع الطقس السيئ اليوم ..تراكم المياه امام مستشفى حساب بالاسكندرية وتدخل عاجل من الصرف الصحى

توابع الطقس السيئ اليوم ..تراكم المياه امام مستشفى حساب بالاسكندرية وتدخل عاجل من الصرف الصحى