أخبار مصر

استقرار حالة الطقس اليوم بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان، الثلاثاء، استقرارًا في الأحوال الجوية على مدار الساعات الماضية من اليوم، في ظل التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية بتوقع تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

فيما شهدت سماء المحافظة ظهور بعض السحب المتقطعة وسط انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بين جميع الأجهزة الخدمية لمواجهة أي طوارئ ناتج عن التقلبات الجوية.

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  • اصابات

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  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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