شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس اليوم بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان، الثلاثاء، استقرارًا في الأحوال الجوية على مدار الساعات الماضية من اليوم، في ظل التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية بتوقع تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

فيما شهدت سماء المحافظة ظهور بعض السحب المتقطعة وسط انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بين جميع الأجهزة الخدمية لمواجهة أي طوارئ ناتج عن التقلبات الجوية.