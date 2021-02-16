شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة والإدارة العامة للمرور لضمان السيولة المرورية بميدان البساتين ضمن خطة تطوير الميدان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، صباح الثلاثاء، لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وأكد الزملوط أن أعمال التطوير تشمل رفع الإشغالات وتطوير الجزيرة الوسطي وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المارة بالميدان وفقاً لخطة التطوير المعتمدة هندسياََ وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بهذا الميدان الحيوي.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط باستغلال المساحات البينية الغير مستغلة داخل المدينة في إقامة وحدات سكنية وطرحها أمام المواطنين، وذلك خلال تفقده لأعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية التجارية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة.