شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رصف حي أرض المعلمين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، أعمال رصف شارع أرض المعلمين الرئيسي بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

وجه المحافظ برفع كفاءة الحديقة الموجودة بالحي لتوفير متنفس لخدمة الأهالي، كما وجه باستغلال المنطقة المجاورة بأرض البحوث لتقسيمها وإقامة امتداد عمراني وتجمع سكني بالمنطقة.