شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: تأجيل افتتاح مستشفى الكبد ووحدة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم تأجيل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح مستشفى الكبد بتكلفة 235 مليون جنيه، ووحدة الاستقبال والطوارئ، بتكلفة 106 ملايين جنيه، بإجمالي تكلفة 341 مليون جنيه، لخدمة أبناء المحافظة، عبر «فيديو كونفراس»، ضمن عدد من الافتتاحات الرئاسية، والتي تنطلق من المركز الطبي بمحافظة الإسماعيلية إلى موعد آخر.

كانت جامعة المنيا قد أنهت استعدادات الافتتاح، اليوم، ونظرا لظروف طارئة، تم تأجيل الافتتاح.

كما شارك رئيس الجامعة في لقاء الرئيس بالمجمع الطبي بالإسماعيلية بصحبة عدد من رؤساء الجامعات المصرية، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار.