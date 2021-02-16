شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ١٢ شخصًا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (الغردقة- رأس غارب)، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق «الغردقة- رأس غارب»، وأسفر الحادث عن إصابة 12 مواطنًا، بينهم أطفال، وتحرر محضر بالحادث.

تم الدفع بعدد ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة.