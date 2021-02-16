شكرا لقرائتكم خبر عن إيبولا يظهر مجدداً.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مرور خمس سنوات على اختفائه تخلص العالم من التخوف حول مخاطره، عاد فيروس كورونا المستجد للظهور مجددًا ممثلًا تهديدا إضافيا للبشرية بجانب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

منذ أيام أعلنت دولة الكونغو ظهور إصابات جديدة بالفيروس الذي حصد حياة أربعة مواطنين في غضون عدة أيام من ظهوره، كما أعلنت غينيا رسميُا تفشي الفيروس، حيث تم اكتشاف أربع إصابات.

أثار إعلان غينيا التي شهدت أسوأ تفشي لفيروس عام 2014 قلق الدول الإفريقية وجعلها في حالة ترقب وقلق بشأن المستقل، لذا وضعت الدول المجاورة لغينيا مثل سيراليون وليبيريا مواطنيها في حالة تأهب قصوى، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ما هو فيروس إيبولا؟

فيروس إيبولا كان يُعرف سابقًا باسم حمى الإيبولا النزفية، وهو مرض شديد، وغالبًا ما يكون مميتا، ولا يصيب البشر فقط بل يمكنه إصابة الرئيسيات الأخرى، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كان الظهور الأول لفيروس الإيبولا عام 1976 بالسودان والكونغو الديمقراطية، وتمت تسميته بهذا الاسم بسبب ظهوره بالقرب من نهر إيبولا.

يبلغ متوسط ​​معدل الوفاة في حالات الإصابة بفيروس الإيبولا حوالي 50٪ من الإصابات، وتفاوتت معدلات الوفيات من 25٪ إلى 90٪ خلال فترة انتشاره سابقًا.

الأعراض

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الإصابة بفيروس إيبولا قد تظهر أعراضها بشكل مفاجئ، والتي تتمثل في الحمى والإعياء وألم العضلات والصداع والتهاب الحلق، وقد تتطور إلى التقيؤ والإسهال وضعف وظائف الكبد والكلى، وقد تتعرض بعض الحالات إلى نزيف داخلي أو خارجي، كما شملت بعض النتائج المعملية انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وارتفاع إنزيمات الكبد.

وتتراوح فترة حضانة الفيروس أو الفترة الزمنية بين الإصابة وظهور الأعراض بين يومين و214 يوما، ولا تنتقل العدوى من شخص لآخر سوى بعد ظهور الأعراض.

الوقاية والعلاج

لا يوجد حتى الآن علاج مُثبت متوفر لمرض فيروس الإيبولا، ومع ذلك يتم حاليًا تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة بما في ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية.

وتعتمد الوقاية من فيروس إيبولا على الالتزام بعدة خطوات تتمثل في تجنب الاتصال المباشر أو الوثيق مع الأشخاص المصابين بأعراض الإيبولا، حتى لا يتعرض الشخص السليم لملامسة رذاذ الشخص المصاب، لذلك يجب استخدام القفازات وأدوات الوقاية في حالة تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وعلى غرار فيروس كورونا تتطلب الوقاية من فيروس إيبولا غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح المحيطة.

اللقاحات

تم اكتشاف لقاح تجريبي لفيروس إيبولا يسمى «rVSV-ZEBOV»، وأثبت اللقاح قدرته على الحماية من الفيروس بشكل كبير، حيث تمت تجربته في غينيا عام 2015، ولم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس بعد تطبيق التطعيم بعشرة أيام.

وتشير «الصحة العالمية» إلى أن النساء الحوامل والمرضعات يجب أن يتناولوا اللقاح مثل باقي الفئات.