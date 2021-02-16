شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن اخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات، فى ضوء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة لم ترتق إلى تجمعات مياه مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى مع تمركز المعدات فى كافة المناطق المدرجة بالخطة المعدة لمجابهة الامطار الغزيرة على مستوى المحافظة، بينما شهدت محافظات مطروح والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مراكز ومدن المحافظات وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد شعراوى، أن الحالة الجوية مستقرة بباقى المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعة المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا مشيراً الى انه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفورى مع اية احداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء .

وأوضح شعراوى أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه اخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أول بأول .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى:رقم "الواتس أب" : وهو 01150606783 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع)

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