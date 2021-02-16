شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يبحث التعاون الثقافى والإعلامى مع السفارة البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السفير فرانسوا كورنيه دلزيوس، السفير البلجيكى بمصر، وحرمه، والمستشار لودو روشيت، وحرمه، وذلك بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم، يأتى اللقاء فى إطار بحث سبل التعاون المشترك من الناحية الإعلامية والثقافية بين الكنيسة الكاثوليكية والسفارة البلجيكية، وفى نهاية الاجتماع، أهدى السفير البلجيكى البطريرك هدية تذكارية، هذا واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

وشارك فى الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، كما حضر الاجتماع أيضًا الأب باسكوالي، سكرتير الأنبا إبراهيم.

وجاء اللقاء بعد تنسق تم يوم 4 فبراير الجاري، حيث استقبل، السفير البلجيكى فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بمصر، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للإعلام، وهذا فى إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والإعلامية بمصر، وأيضًا التعارف من أجل وضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا، وتم الاتفاق على عقد لقاء رسمى مع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك.