شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 618 أسرة إلى حى الأسمرات بعد إزالة 164 عقارا خلف سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اجهزة محافظة القاهرة من إزالة 164 عقار بمنطقة بني هلال العشوائية خلف سور مجري العيون بشارع حسن الانور بحي مصر القديمة ، كما تم نقل 618 أسرة، لوحدات بديلة بحى الأسمرات مجهزة بالكامل.

ورصد الخليج 365، المنطقة بعد استكمال إزالة العقارات، ومن المقررأن يتم رفع مخلفات الهدم لاستكمال مشروع التطوير.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدان تقريبا.

وبالقرب من منطقة الإزالات يتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة، ليرتفع عدد الوحدات من 1136 وحدة سكنية إلى 1286 تقريبا بعد زيادة 10 عمارات سكنية، وتصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 متر بالخدمات وبدون الخدمات 125 متر، وتصل مساحة العمارة الواحدة 6 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

وبالتزامن مع انشاء العمارات السكنية يتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية والمغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما سيتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.