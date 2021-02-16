شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على ضمان حياة كريمة لأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سعفان وزير القوى العمالة، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان حياة كريمة لأبناؤها، وتوفير الأمان لهم دائماً، فى اليوم وغداً وفى المستقبل، وتحاول أن تستقرأ المستقبل وتنظر للأمام حتى توفر لمواطنيها كل سبل الرعاية، ولذا يجب على كل أبناؤها رد الجميل لها، بحمايتها وصون ترابها ضد الشرذمة التى تحاول تشويه صورتها أمام العالم أجمع وتنكر خيراتها .

جاء ذلك خلال تسلميه وثائق التأمين التكافلى التى تقدمها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة، التى أصدرتها الوزارة لـ 8 آلاف و 923 عاملاً غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية الجيزة، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى .

وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى استهدفت المواطن المصرى فى كل بقاع الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منوهاً إلى أن الوزارة قد قامت بتسليم هذه الوثيقة لـ 3593 عاملاً غير منتظم بمحافظة بورسعيد، و 12 ألف و 642 عاملاً بمحافظة القليوبية، و31 ألفا و196 عاملاً بمحافظة القاهرة.

وأوضح الوزير أن العامل المصرى هو أهم ترس فى منظومة العمل، وبالتالى كان لزاماً علينا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له، حيث إن وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها فى 27 محافظة.

وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومى جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات فى أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.

فيما قدم أحمد نظمى وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة الشكر والتقدير للوزير والمحافظ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسى و استكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة فى كافة نواحى حياتهم .

كما كشف وكيل المديرية إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية سجلت 11 ألف و937 عاملاً، تقوم برعايتها اجتماعيا وصحياً على مدار العام، من خلال منح يتم صرفها لهم فى حالات الزواج والمواليد و وفاة لأحد الأقارب أو وفاة للعامل تسلم لأسرته، وصلت فى العام المالى الجارى 770 ألف جنيه، فضلاً عن المساعدة فى إجراء 29 عملية جراحية قدرت بـ 98 ألف جنيه، صرفت من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة .







