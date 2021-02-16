شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الاقتصادية تعلن غلق ميناء العين السخنة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العين السخنة سعت 1250 اليوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية، كما أعلنت الهيئة توقف ميناء الأدبية اليوم لسوء الأحوال الجوية من الساعة 13:05.

وشهدت اليوم منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، هطول أمطار غزيرة بالقرب من الشواطئ وبميناء العين السخنة، ولم تؤثر علي حركة سير السيارات بالطريق.