شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تجمعات مياه الأمطار على الطريق الدولي بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع بفرق الطوارئ بمجلس المدينة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي والريفية وعلم الروم، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.

وأضاف «جاب الله»، أن رجال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.

وأوضح رئيس المدينة، أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266. ورفع مجلس مدينة مرسى مطروح حالة الطوارئ تحسبا للأحوال الجوية والطقس غير المستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار وجاري العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.

رفع تجمعات المطر بمطروح

رفع تجمعات المطر بمطروح

رفع تجمعات المطر بمطروح