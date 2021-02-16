شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تدفع بسيارات الإغاثة والأوناش على الطرق لمواجهة الطقس السيئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، خطة مرورية على الطرق السريعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار خلال الأيام المقبلة.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات النارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، كما تم عمل غرفة عمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار.

وجرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، وكذلك التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات النارية، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق، وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وتضمنت الخطة أنه في حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰)، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

استعدادات المرور لمواجهة الطقس السيئ

استعدادات المرور لمواجهة الطقس السيئ

استعدادات المرور لمواجهة الطقس السيئ