شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار المشروع القومي لتأهيل الترع.. الري تنتهي من تأهيل ألف كيلو متر من الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي المقبل، وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالي الحالي، وعقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٦% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي، مؤكداً أن كافة المشروعات تسير وفقاً للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.

وأضاف «عبدالعاطى»، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى ٤ مليار جنيه.

وأوضح وزير الري، إنه من المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالي ٥.٥٠ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة ١٢ مليار جنيه تقريباً خلال العام المالى القادم، بهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.

وأشار «عبدالعاطى»، إلى أنه تم عرض موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال إستكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن ١٠ مليار جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل ٥ مليون م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية ٩٥٠ مليون جنيه .

وأوضح وزير الري أن الاجتماع ناقش أعمال (سحارات- مصارف مكشوفة- مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية ١.٧٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٦٠% من اعمال مشروع بحر البقر من اعمال المسار ومحطات الرفع.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم ٤ بمنطقة توشكى بطول ٩ كم والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة ١.٢ مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشأءت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة ٢.١٠ مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنه تم عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ ٢.٤٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ ٨٤٦ مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ ١١ مليار جنيه، ومشروع إنشاء وإحلال عدد (٥٠) محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ ١.٥٠ مليار جنيه تقريبا.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه تم خلال اللقاء عرض مشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ ١٠٩ مليون جنيه، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول ١٦ كم ومقترح لها مبلغ ١.٤ مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى

وأوضح وزير الري، إنه تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة «حياه كريمة»، والتي تخدم ٥١ مركز على مستوي الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة اجمالية ١١ مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضي الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.