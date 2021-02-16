شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ: بدء امتحانات نصف العام بالكليات 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، عمداء الكليات، بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م لتبدأ ٢٧ فبراير الحالي، وبدء الدراسة في الكليات التي ليس بها أعمال امتحانات ومتابعة التجهيزات المطلوبة، وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين.

جاء ذلك خلال اجتماع دسوقي«الثلاثاء، مع الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وأكد «دسوقي» حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيرًا إلى أن تأجيل موعد الامتحانات يأتي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.