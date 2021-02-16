شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مشروع بحثي لإعادة تأهيل المباني التراثية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، بدء تنفيذ أول مشروع من نوعه لإعادة تأهيل المباني التراثية في المدينة، ليشمل فيلا قرداحي ومركز الإسكندرية للإبداع.

وقال الدكتور أمين شكرى، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية، الباحث الرئيسي للمشروع، إن «المشروع يشارك فيه 7 دول من بينها إيطاليا باعتبارها الشريك الرئيسي فضلاً عن شركاء من إسبانيا وقبرص ومصر ولبنان وفلسطين والأردن»، مشيرا إلى اهتمام الجانب الأوروبي بالتراث والحفاظ عليه وصيانته.

وأشار إلى أن المشروع معمارى بالأساس لكن يتم إدخال تكنولوجيا المعلومات فيه من خلال استخدام برامج متخصصة ثلاثية الأبعاد مثل المواد المستخدمة في البناء بغرض عمل محاكاة للطاقة داخل المبنى مثل التدفئة في فصل الشتاء والبرودة في فصل الصيف بهدف توفير استهلاك الطاقة عن طريق إضافة أشياء بسيطة للمباني لتوزيع درجات الحرارة أثناء الفصول المختلفة.

وأوضح «شكرى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى عمل مسح هندسي بالليزر ثلاثى الأبعاد لفيلا قرداحي ومركز الإسكندرية للإبداع بشارع فؤاد بالإسكندرية، حيث جرى عمل مسح ثلاثي الأبعاد لهما، ونماذج ثلاثية الأبعاد ومحاكاة لتوزيع درجات الحرارة ومطابقتها بالواقع، مشيرا إلى أن مدة المشروع 3 سنوات، ويشارك فيه باحثان من كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية.

وقال إن المشروع ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي وتشترك فيه فرق بحثية من إيطاليا، إسبانيا، قبرص، الأردن، فلسطين، لبنان ومصر، حيث يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات لإعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثي، عن طريق تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني المستهدفة.

وأضاف «شكرى»: «أننا نعيش في العصر الرقمى، حيث تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحويل كل جانب من جوانب حياتنا»، مشيرا إلى أن الطاقة هي عماد التنمية ويؤثر الفقد فيها على الاقتصاد الوطني والبيئة والاحتباس الحراري، مما يؤكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني التراثية والمباني العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

الجامعة المصرية اليابانية تبدأ أول مشروع لتأهيل المبانى التراثية فى الاسكندرية

الجامعة المصرية اليابانية تبدأ أول مشروع لتأهيل المبانى التراثية فى الاسكندرية

الجامعة المصرية اليابانية تبدأ أول مشروع لتأهيل المبانى التراثية فى الاسكندرية

وأوضح الدكتور زياد الصياد، والدكتورة دينا طه، عضوا هيئة التدريس بقسم العمارة بجامعة الإسكندرية، الباحثين المشاركين بالمشروع، أن المشروع يشتمل على محاكاة معدلات استهلاك الطاقة في المباني محل الدراسة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في هذه المبانى التراثية وتعميمها على قطاعات المباني الأخرى، ومن ثم خفض استهلاك الطاقة والاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أن القيمة التاريخية لمبنى قرداحي، تعود إلى أوائل القرن العشرين، حيث قام الثرى قرداحى ببنائه بجوار مسرح محمد على باشا (مسرح سيد درويش حاليا)، بالإضافة إلى المبنيين التوأمين اللذين يتقدمان المسرح، ويعد مبنى «قرداحى» أحد المباني المسجلة في مجلد التراث، نظراَ لطرازه المعماري المتميز.