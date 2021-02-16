شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: أمطار مصحوبة بكرات ثلج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بصدد التأثر بمنخفض جوي خلال الساعات المقبلة وتأثيره واضح منذ الصباح الباكرعلى معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 14 و15 درجة، بينما غدا تصل إلى ما بين 11 و12 درجة مئوية، والصغرى 6 أو 7 درجات مئوية، وتكون الصقيع على المزروعات في شمال ووسط الصعيد.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «تن»، أن درجة الحرارة ستصل إلى 4 درجات مئوية على شمال الصعيد، لافتة إلى أن المناطق والمدن الجديدة ستشعر بانخفاض درجات الحرارة لأنها أماكن مكشوفة، وأيضا الشعور بسرعة نشاط الرياح على معظم المحافظات، ما سيؤدي إلى اضطراب كامل على حركة الملاحة على البحرين، ولكن البحر المتوسط سيشهد اضطرابا أكثر وارتفاع الموج سيصل إلى 5 أمتار وغدا 6 أمتار، وستدخل الأمواج على الشواطئ.

وأشارت إلى أنه سيصاحب نشاط الرياح إثارة الرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، ويحجب الرؤية على الطرق، وأشارت إلى أنه سيكون هناك أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على الدلتا، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وتستمر تلك الحالة إلى يوم الخميس ولكن ذروة الطقس اليوم وغدا.