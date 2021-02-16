شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: مصر أصبحت تملك نظامًا صحيًا قويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سامح صلاح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، إن مصر أصبحت حاليا تمتلك نظاما صحيا قويا، يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.

وأوضح «الشيمى»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المبادرات الصحية الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من افتتاح مشروعات طبية في مختلف المحافظات تضع مصر في مصاف الدول في العالم فيما يتعلق بالمجال الصحي.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي الذي افتتحه الرئيس اليوم يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال أن المبادرات الرئاسية الصحية ساهمت بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة للنهوض بمستوى البنية التحتية للمنظومة، والذي ساهم بدوره في تطبيق التأمين الصحى الشامل في عدد من المحافظات، والمضي قدما في تنفيذ المشروع في باقى المحافظات.