شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 محضرًا في حملة مفاجئة للمخابز البلدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة للمرور على المخابز البلدية بمدينة المنيا، بالتنسيق مع إدارة تموين بندر المنيا، للتأكد من جودة رغيف الخبز، ومطابقته للمواصفات واستيفائه للوزن.

وشملت الحملة المرور على عدد من المخابز، بإحياء جنوب ووسط وشمال المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضرا متنوعا، لمخلفات ارتكبتها المخابز، عبارة عن ٨ محاضر نظافة، ومحضر نقص وزن، ومحضر عدم وجود سجل، بالإضافة لمحضرين لعدم وجود شهادات صحية.

تأتي الحملة في ضوء توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب رئيس مدينة المنيا، حسين خلف عبدالعزيز، مدير إدارة تموين البندر، أحمد عبدالعزيز، مدير الرقابة التموينية، وممثلون عن مباحث التموين وتفتيش التموين، ومسؤولو الأمن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا

تحرير 12 محضر للمخابز بلدية بالمنيا