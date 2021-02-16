شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تعلن الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بقنا، الثلاثاء، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ.

من جانبه، قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الطقس السيئ حتى الجمعة المقبل، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف «تواضروس» أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات بوقف الإجازات للأطباء والتمريض ورفع حالة الطوارئ بالاستقبال مع توفير أكياس الدم بمختلف أنواعها، وتخصيص أسرّة بالطوارئ للحالات الطارئة والأقسام الداخلية، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وتوفير بدائل انقطاع الكهرباء والمياه.