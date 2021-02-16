شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حالة الطقس.. تحذير شديد من هاني الناظر لمرضى الحساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، من خطورة خروج أصحاب مرضى الحساسية من المنازل خلال اليوم والأيام القادمة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل.

وقال «الناظر»، عبر حسابه على «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه «أرجو من حضراتكم عند الخروج اليوم وغدا بإذن الله بضرورة ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من باب المنزل وايضا في الشارع والأماكن المفتوحة وليس في الأماكن المغلقة فقط لأن الكمامة سوف تحمي الجهاز التنفسي من الأتربة والهواء البارد وتحمي من احتمال التعرض لنوبات برد وحساسية وغيرها».

وتابع: «معلش أحيانا اضطر أكرر كلامي لكن والله خوفا على مرضي الحساسية وحضراتكم من سوء الأحوال الجوية وأذكر مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بضرورة تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول حالًا وغدا مساء وحتي يوم الأحد بإذن الله، ويمكن استعمال زيرتك أو ليڤوهستام أو تلفاست ١٨٠ أو ترياكتين».

وأكمل: «انصح ببقائهم في المنزل هم وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال حتي يوم السبت وعلي الجميع إغلاق النوافذ جيدا والتدفئة الجيدة وترطيب الجلد مساء بكريمات ترطيب أو فازلين وأنصح أيضا الذين يضطرون للخروج للعمل بإذن الله مثل حالاتنا بارتداء ملابس شتوية ثقيلة والله يحفظ حضراتكم جميعاً».