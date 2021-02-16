شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، إن افتتاح أعمال إنشاء وتطوير الصروح الطبية المتكاملة عسكرية ومدنية تعتبر إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية للدولة.

ونوه الفار، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بأن الرئيس السيسي وجه بتكاتف كافة أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يحظى بها والتى تعتبر أحد المتطلبات الرئيسية في بناء دولة قوية قادرة على مدار 6 سنوات وفي إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية للدولة تحول أمل التطوير والتحديث في منظومة الرعاية الصحية للقوات المسلحة إلى واقع ملموس نعيشه ونجني ثماره والذى ظهر جليا في إنشاء وتطوير مستشفيات عسكرية وكيانات طبية جديدة والتى روعي عند تنفيذها توزيعها جغرافيا بكافة المحافظات لتخدم أكبر قاعدة من العسكريين والمدنيين من خلال تنفيذ خريطة علاجية تعتمد على أعداد وكثافات السكان لتلك المناطق والتى شملت أيضا المناطق الحدودية والنائية حيث بلغت نسبة المدنيين المترددين عليها 40% من إجمالي متلقيي الخدمة العلاجية.



وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت منذ عام 2014 بإنشاء وتطوير 2011 مشروعا طبيا بإجمالي 12 ألف سرير، و175 مشروعا لصالح وزارة الصحة و8 مشاريع لصالح وزارة التعليم العالي و28 مشروعا لصالح القوات المسلحة، منهم 117 مستشفى و94 وحدة طبية بتكلفة 11.3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 185 مشروعا وجار تنفيذ 24 مستشفى ووحدتين صحيتين.



وأوضح أن التطوير شمل المجمعات الطبية للقوات المسلحة بالجلاء وكوبري القبة وتجهيزها بأحدث نظم العلاج والرعاية الطبية لكافة التخصصات، بالإضافة إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي كما تم تطوير وتحديث أقسام الحروق والتكميلي جراحات العظام الفقري بمستشفى الحلمية العسكري وتطوير مستشفى مصر الجديدة العسكرية وجار حاليا الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاخيرة من مستشفى غمرة العسكري.



وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار «وفي نطاق محافظة الإسكندرية تم تطوير المستشفى العسكري العام ومستشفى القوات المسلحة وفي مجال علاج الأورام تم إنشاء وتشغيل 9 مراكز أورام بتكلفة 375 مليون جنيه في نطاق 9 محافظات لتقدم علاجا طبيا متخصصا لقاطني هذه المحافظات من العسكريين والمدنيين حيث يتم علاج 9 آلاف مدني تقريبا كل عام وجار الانتهاء من مركز مدينة العريش ليصل إجمالي المراكز 10 مراكز في 10 محافظات».



وأضاف: «ولتحقيق التكامل في تطوير المنظومة الصحية فقد وجهتم سيادتكم بانشاء كلية الطب بالقوات المسلحة والتي تم تخريج الدفعة الثانية منها في أكتوبر 2020 ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 370 ضابطا طبيبا وكذلك إنشاء المعاهد الصحية للتمريض للذكور والإناث لتخريج كوادر تمريض مؤهلة أعلى مستوى وطبقا لأحدث التقنيات العالمية، حيث بلغ إجمالي خريجي المعاهد 2170 طالبا وطالبة».



وأكد أنه كان لهذا التطور بالغ الأثر في المساهمة في نجاح العديد من المبادرات القومية التي تبنتها القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، حيث تمت المشاركة بـ 10 مجمعات طبية ومستشفيات عسكرية في هذه المبادرات ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة القضاء على فيروس سي التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.



وتابع: «لقد قامت القوات المسلحة بالمسح الطبي لعدد 2 مليون شاب من شباب التجنيد خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020 وعلاج 12 ألف حالة مرضية منهم بمستشفيات القوات المسلحة والاشتراك في مبادرة نور الحياة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر التي استهدفت إجراء المسح الطبي لعدد 2 مليون حالة وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وحقن شبكية وتوفير مليون نظارة طبية للمواطنين».



وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن المستشفيات العسكرية بالقوات المسلحة ساهمت في علاج الأمراض المختلفة للمدنيين والتي بلغت مليون حالة سنويا.

وأضاف «أن القوات المسلحة امتدت خدماتها للمواطنين بالمناطق النائية والحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من خلال تنظيم قوافل طبية مدعمة لكافة التخصصات بمتوسط 32 قافلة سنويا».



وتابع «وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهمت القوات المسلحة في تقديم العديد من المساعدات الطبية للدول الشقيقة والصديقة وكان أبرزها لبنان من خلال إنشاء المركز الاستشفائي المصري ببيروت حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على المركز خلال عام 2020، 30 ألف حالة منهم 300 حالة عمليات جراحية».



وأكمل«ولمجابهة فيروس كورونا قامت القوات المسحلة بإنشاء خمس مستشفيات ميدانية طاقة 4000 سرير كاحتياطي استراتيجي للدولة بتكلفة 250 مليون جنيه وتطوير المدن الجماعية لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا في 6 محافظات بإجمالي 7 مدن جماعية بطاقة 17 آلاف و500 سرير بتكلفة 417 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تطوير 59 مركزا للقاح فيروس كورونا بإجمالي تكلفة 36 مليون جنيه.



واستعرض اللواء إيهاب محمد الفار مجموعة من المشاريع في مجال الصحة وما ساهمت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تدشينها وتجهيزها، وتضمنت المشاريع مستشفيات على أعلى مستوى من التجهيزات في كافة التخصصات المجهزة بعيادات وعربات إسعاف وأقسام مناظير وغرف عمليات طوارئ وإفاقة وولادة وحضانات وغرف لحديثي الولادة فضلا عن أقسام أشعة ومعامل وذلك على مستوى الجمهورية.



وأكد اللواء إيهاب الفار أن تلك المشروعات تم تنفيذها مع الوزارات المعنية ومجموعة من الشركات الوطنية بالاشتراك مع 10 الاف مهندس وفني ومشرف وعامل.

ووجه الشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وتذليلها لكافة المصاعب وصولا إلى انجاز كافة المشروعات في أزمنة قياسية.. وقال «إن مصر الجديدة في عهد سيادتكم شعبا وجيشا على ثقة لا يخالطها شك، ويقينا لا يحتمل التأويل بأننا وبعون الله عز وجل سنحقق ما نطمح إليه مهما بلغت التحديات».