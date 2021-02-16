شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لمواجهة التعديات بالواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وقال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إن الحملات اليومية مستمرة، وتشمل جميع القطاعات الخدمية والتنموية بالمدينة ولاسيما قطاع النظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة أمنة خالية من التلوث حيث تم رفع 130 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي إنفسط وميدوم وطنسا الملق وإطواب والميمون وقمن العروس ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبوراضي، كما تم رفع 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والمرور على المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز.

وأضاف أنه تم تنفيذ وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد على مساحة أرض زراعية بزمام قريتي الحومة وكفر بني عتمان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

فيما تم المرور على مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك وجود كافة الأطقم الطبية وأجهزتها المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام.